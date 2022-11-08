Об этом Подоляк заявил в интервью Радио Свобода .

По его словам, сейчас заявлять о масштабной эвакуации людей преждевременно и "немножко странно".

"Если мы готовы это сделать, будем готовы. Но не надо просто так выходить и говорить: если будет полный блекаут, то будем всех эвакуировать... Если ты говоришь, что ты три миллиона будешь забирать из большого города, то тогда, вероятно, нужно говорить о логистических задачах дальше. Куда три миллиона человек будут отправляться, каким образом будут отправляться, есть ли уже договоренности, например, с железной дорогой, есть ли города, куда мы будем отправлять и так далее", - пояснил Подоляк.

Он добавил, что сообщение о подготовке к возможной эвакуации из Киева в случае исчезновения света, тепла и воды "выглядит скорее именно как просто заявление для того, чтобы немного напугать людей".

"Безусловно, мы рассматриваем любые сценарии. Государство для того и существует, чтобы в том числе максимально пессимистические сценарии рассматривать. Да? В том числе если будет полный блекаут по всей стране. Безусловно, рассматриваем. Но прежде всего государство работает над тем чтобы не было, чтобы были компенсаторные механизмы, чтобы проводить ремонты, чтобы можно было обеспечить отопление или водоснабжение в любом случае, чтобы были альтернативы", - отметил Подоляк.

6 ноября в Киевской городской администрации заявили, что столичные власти пока не готовятся к полной эвакуации жителей, но такая вероятность существует в случае полного блекаута.

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