В Офисе президента пригрозили мэру Чернигова
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул, что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на telegram-канал Кирилла Тимошенко.
Тимошенко отреагировал на заявление мэра Чернигова Владислава Атрошенко о безосновательном запрете рабочей поездки за границу.
"Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу. Во-первых, напоминаю для тех, кто забыл – в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не миновала! Займитесь уже общинами", чтобы вас наконец-то увидели люди, а вы их проблемы. Для тех, для кого сигнал не ясен, найдутся другие пути, как помочь общинам и городам. Без вас", - написал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
- Напомним, что 19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу из-за автомобильного пункта пропуска "Краковец".
- 2 июля Атрошенко сообщил, что ему запретили рабочий въезд в Швейцарию, на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины, в частности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное