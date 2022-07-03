В Офисе президента пригрозили мэру Чернигова

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на telegram-канал Кирилла Тимошенко.

Тимошенко отреагировал на заявление мэра Чернигова Владислава Атрошенко о безосновательном запрете рабочей поездки за границу.

"Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу. Во-первых, напоминаю для тех, кто забыл – в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не миновала! Займитесь уже общинами", чтобы вас наконец-то увидели люди, а вы их проблемы. Для тех, для кого сигнал не ясен, найдутся другие пути, как помочь общинам и городам. Без вас", - написал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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