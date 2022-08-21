В Офисе президента предупредили об угрозе ракетных ударов в День Независимости
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что 23-24 августа РФ может увеличить количество обстрелов украинских городов из-за Дня Независимости
Об этом Подоляк заявил в эфире национального телемарафона .
По его словам, Россия – это архаическое государство и оно привязывает свои действия к определенным датам.
"Они ненавидят нас, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этом перечне. Помним эти "мощные" речи о том, что они через три дня будут идти маршем по Крещатику в Киеве и таким образом покажут, почему "русский мир" гораздо сильнее украинского", - сказал Подоляк.
- 20 августа президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных провокациях и преступлениях РФ в День Независимости.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное