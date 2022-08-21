Об этом Подоляк заявил в эфире национального телемарафона .

По его словам, Россия – это архаическое государство и оно привязывает свои действия к определенным датам.

"Они ненавидят нас, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этом перечне. Помним эти "мощные" речи о том, что они через три дня будут идти маршем по Крещатику в Киеве и таким образом покажут, почему "русский мир" гораздо сильнее украинского", - сказал Подоляк.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных провокациях и преступлениях РФ в День Независимости.

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