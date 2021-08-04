В Офисе президента предлагают компенсировать банковские комиссии для малого бизнеса

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно сообщению, Совет по содействию развитию малого предпринимательства по итогам заседания решил обратиться к правительству Украины с письмом о введении государственной поддержки в виде компенсаций части расходов на оплату комиссии за эквайринг для малого бизнеса за счет государственного бюджета.



Планируется, что это будет происходить в рамках программ, реализуемых Фондом развития предпринимательства для малого бизнеса, в частности тех, которые применяют регистраторы расчетных операций или программные регистраторы.



Совет также обсудил состояние подготовки предложений относительно изменений в законодательство относительно совершенствования порядка ведения учета и применения РРО и снижение фисскального давления на налогоплательщиков.

Напомним, 23 марта Национальный банк Украины (НБУ) выступил против ограничения межбанковской комиссии.

Впоследствии в ПриватБанке заявили, что могут отключить Apple Pay и Google Pay в случае законодательного ограничения ставки интерчейндж и эквайринга.

Служба безопасности Украины назвала завышенные ставки эквайринга угрозой национальной безопасности