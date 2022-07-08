В Офисе президента подтвердили прогноз Буданова о сроках окончания войны

Об этом Михаил Подоляк заявил в комментарии Радио Свобода.

"Прогнозы Буданова абсолютно объективны и абсолютно уместны. Именно так и закончится война. Война закончится в любом случае на условиях Украины и в любом случае с возвращением территории Украины", – заявил он.

Подоляк также отметил недопустимость того, чтобы Россия контролировала хоть какую-то территорию Украины. По его словам, в противном случае оккупированные территории станут "плацдармом для дальнейшей эскалации".

"Только проигрыш России в Украине, такой значительный, весомый, ощутимый, то есть когда она уйдет с территории Украины, позволит России пойти по пути превращения внутри страны, разгрузив таким образом системы глобальной безопасности от тех рисков, которые генерирует путинская элита России", – отметил он.

4 июля глава разведки Кирилл Буданов рассказал, когда ждать первого перелома в войне с Россией.

25 июня Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне с Россией произойдет в августе 2022 года.

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