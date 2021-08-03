В Офисе президента поддерживают разделение структуры МВД, - Подоляк
В Офисе президента Украины планируют вывести из подчинения Министерству внутренних дел некоторые структуры
Об этом заявил в комментарии РБК-Украина советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Такой системой объективно сложно управлять даже просто на человеческом уровне - выделяя время на все структуры. Чтобы их функционал работал на сто процентов и не было буксировки реформ, вполне рационально вывести часть структур из системы МВД", - отметил Подоляк.
По его словам, решение по вопросу разделения еще не принято.
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