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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Офисе президента оценили вероятность участия армии Беларуси в войне против Украины

В Офисе президента оценили вероятность участия армии Беларуси в войне против Украины

20 июня, 2022 понедельник
12:10
война с Россией

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал маловероятным участие белорусской армии в войне на стороне России

Об этом Ермак заявил в интервью LB.ua.

"Безусловно, Беларусь приняла участие в агрессии – именно с ее территории стартовали первые ракеты, оттуда напали российские войска. Тем не менее, мы считаем, что белорусский народ не поддерживает эту идею. Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси", - сказал Ермак.

В то же время, он назвал "тонкой" ситуацию с привлечением Беларуси к ответственности за атаки РФ по Украине с ее территории.

"Очень тонкая ситуация. Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем принимать это во внимание и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь не активно участвует в войне", - отметил Ермак. .

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Белорусь
русская агрессия
Андрей Ермак
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