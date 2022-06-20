Об этом Ермак заявил в интервью LB.ua.

"Безусловно, Беларусь приняла участие в агрессии – именно с ее территории стартовали первые ракеты, оттуда напали российские войска. Тем не менее, мы считаем, что белорусский народ не поддерживает эту идею. Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси", - сказал Ермак.

В то же время, он назвал "тонкой" ситуацию с привлечением Беларуси к ответственности за атаки РФ по Украине с ее территории.

"Очень тонкая ситуация. Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем принимать это во внимание и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь не активно участвует в войне", - отметил Ермак. .

17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что у Беларуси нет достаточно войск для вторжения в Украину.

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