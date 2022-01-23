В Офисе президента отреагировали на заявление МИД Британии о планах России поставить Мураева во главе оккупационных властей
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что к информации МИД Британии о планах РФ поставить Евгения Мураева во главе оккупационных властей следует отнестись серьезно
Об этом Подоляк заявил в комментарии Reuters.
По его словам, среди украинцев есть сомнения в том, не является ли Мураев "слишком слабой фигурой", чтобы Кремль выбрал его руководить страной. В то же время он отметил, что Россия и раньше поддерживала "незначительные фигуры" на руководящих должностях на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
"Поэтому к этой информации следует отнестись максимально серьезно", – сказал Подоляк.
В комментарии LIGA.net Подоляк отметил, что информацию следует оценивать с точки зрения того, что при планировании агрессивных действий Россия может делать ставку на людей, склонных к коллаборации.
"Какие-то фамилии могут выглядеть немощно, какие-то – неожиданно, какие-то – вызвать оторопь. Но в общем это все специфические люди, которые одинаково соединены непризнанием национальных устремлений Украины и личным политическим цинизмом", – пояснил Подоляк.
Он добавил, что СБУ внимательно анализирует каждый шаг лиц, у которых может возникнуть или уже возникло желание поставить украинские интересы на политический торг.
- Напомним, 23 января британский МИД обнародовал имена лиц, которых Кремль готов сделать марионеточными руководителями Украины в случае вооруженного вторжения.
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