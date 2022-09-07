В Офисе президента отреагировали на угрозы Путина сорвать зерновое соглашение
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у России нет оснований для ограничения вывоза зерна из украинских портов
Об этом сообщает DW .
По словам Подоляка, у России нет оснований для пересмотра зернового соглашения, которое позволяет Украине экспортировать зерно из портов Черного моря, а его условия строго соблюдаются.
Таким образом, советник главы Офиса президента Украины отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путин, пригрозившего ограничить экспорт зерна из Украины, якобы вместо бедных стран попадающего в Европу.
Подоляк подчеркнул, что позиция России неожиданна и безосновательна.
"Энергетический, ядерный, миграционный, зерновой, запорожский атомный и любые другие форматы прямого шантажа периодически появляются в публичной риторике первых лиц РФ, когда что-то идет явно не по плану и нужно из-за страха остановить Украину и международное сообщество. Поэтому нынешние заявления о прекращении зернового соглашения абсолютно безосновательны и в то же время абсолютно прогнозируемы, потому что никакой объективной основы для таких действий или заявлений вообще нет", - сказал Подоляк в комментарии РБК-Украина .
Он подчеркнул, что заявления, что Россия не может вывезти свои грузы, выглядят странно, учитывая, что именно российский флот контролирует акваторию Черного моря.
"То есть, что именно может мешать россиянам вывозить зерно и выполнять свои обязательства кроме самих россиян? Риторический вопрос", - подытожил Подоляк.
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7 сентября Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из украинских портов , чтобы оно не попадало в Европу.
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