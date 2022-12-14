Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина .

Таким образом, он ответил на вопрос о риске повторного вторжения из этой страны, на фоне того, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря объявил о внезапной проверке боевой готовности войск.

По словам Подоляка, сейчас в Беларуси также находятся 12-15 тыс. мобилизованных россиян, но техника, которую они перебрасыватю, не наступательная.

"Мы видим, что россияне постоянно ротируют войска, то есть перебрасывают их с одного полигона на другой, в том числе и к границам Украины. Но мы видим, что они опрокидывают, какой объем техники. Россия в Беларусь отправила прежде всего противоракетную, противовоздушную технику" . Это не техника для наступления, это не танки, не БТР", - сказал Подоляк.

Он добавил, что признаков того, что в Беларуси формируется группировка для повторного наступления на Украину – нет.

"Говорить, что в Беларуси может быть формирован ударный кулак, как это любят россияне, которые воюют в классической советской методологии - нет никаких оснований. Поэтому будем отслеживать все, что происходит в Беларуси, но сегодня нужно спокойно относиться, потому что это больше информационная работа, чтобы дестабилизировать Украину. Но есть один нюанс – они настолько не понимают Украину, что они нас не дестабилизируют, а наоборот мобилизуют", – убежден Подоляк.

13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил.

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