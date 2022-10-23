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В Офисе президента отреагировали на обвинения Шойгу в подготовке провокаций с "грязной бомбой"

23 октября, 2022 воскресенье
16:00
война с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал обвинения министра обороны РФ Сергея Шойгу в подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой" абсолютным абсурдом

Об этом Подоляк заявил в комментарии LIGA.net .

"Абсолютный и вполне предполагаемый абсурд в исполнении субъектов, которые продолжают верить в то, что можно нагло врать – и в это кто-то поверит", – сказал Подоляк.

Он отметил, что Россия восемь месяцев жестоко атакует Украину всеми видами конвенционного оружия и уже делала фейковые заявления о якобы разработке в Украине ядерного оружия, "биолаборатории с боевыми голубями" и подготовке "планов вторжения" в Россию.

"И вот теперь субъект, отдающий приказы разрушать энергетическую инфраструктуру Украины и готовить к подрыву Каховскую плотину, фантазирует о "грязной бомбе". Ни одно из их предыдущих заявлений так и не подтвердилось, никаких фактов мировой общественности предоставлено не было. Есть ли еще хоть одна причина, почему слово российского министерства обороны, которое в прямом эфире занимается геноцидом украинского народа, должно стать предметом какого-то внимания и доверия?" – спросил Подоляк.

  • 23 октября Шойгу в ходе телефонных разговоров с министрами обороны Франции и Турции обвинил Украину в подготовке провокаций с "грязной бомбой".

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ядерное оружие
химоружие
Херсонщина
Новая Каховка
воєнні злочини Росії
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2022, воскресенье
23 октября
17:03
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