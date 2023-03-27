В Офисе президента отреагировали на эксплуатацию военной темы в маркетинге
Офис президента обсудил с Госпродпотребслужбой и Украинским офисом интеллектуальной собственности проблему неэтичного использования символики ВСУ в рекламе
Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.
"Возмущению нет предела, когда читаешь о предложении эпиляции на фоне наших военных и под лозунгами помощи ВСУ, или когда встречаешь разные напитки, в том числе алкогольные, в наименовании которых используются названия городов Украины, история которых полна не только героизма, но и трагедии" , – пишет Смирнов.
Офис на встрече с Госпродпотребслужбой и Украинским офисом интеллектуальной собственности и инноваций договорились запустить в обеих структурах горячую линию, которая будет реагировать на подобные случаи.
Также начали готовить законодательные изменения, которые помогут реагировать на такой "маркетинг" и усилить ответственность за рекламу и названия торговых марок, нарушающих нормы общественной морали.
В пресс-службе Украинского офиса интеллектуальной собственности обращают внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 5 закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" правовая охрана предоставляется торговой марке, которая не противоречит публичному порядку, общепризнанным принципам морали, требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете на пропаганду их символики" и на который не распространяются основания для отказа в предоставлении правовой охраны, установленные этим законом.
Из-за несоответствия будут отказывать в регистрации торговой марки.
"Тема героизма нашего народа, наших защитников крайне важна для украинского общества в условиях военной агрессии безжалостного врага. И эту тему необходимо постоянно развивать и распространять, рассказывая правду о героизме наших воинов, их победах и настоящем. Это наша общая миссия - она приближает час победы", - пишет Госпродпотребслужба и отмечает, что закон Украины о рекламе запрещает:
- размещать рекламу, которая может причинить вред лицам, государству или обществу;
- использовать или имитировать изображения Государственного Герба Украины, Государственного Флага Украины, звучание Государственного Гимна Украины;
- содержать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица;
- использовать изображение подлинного или игрушечного оружия, взрывных устройств.
22 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается ограничить использование патриотической тематики в коммерческих целях.
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