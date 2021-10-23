В Офисе президента определились с кандидатурой нового министра обороны, - СМИ
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников получил предложение возглавить Министерство обороны
Об этом сообщает "Зеркало недели" .
По информации источников издания в Офисе президента пост министра обороны предложен Алексею Резникову - вице-премьеру - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В свою очередь, его пост предложен народному депутату из "Слуги народа" Ирине Верещук.
Министерство социальной политики вместо Марины Лазебной, предложено возглавить руководителю Государственной таможенной службы Павлу Рябикину.
По данным "Зеркала недели", все три кандидата на должности восприняли сделанные предложения сдержанно. Они получили время на размышления до начала следующей недели.
Должность министра обороны пока занимает Андрей Таран.
- Напомним, 5 сентября СМИ сообщали, что министра обороны Андрея Тарана вскоре отправят в отставку.
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