Об этом Подоляк рассказал в интервью bbc .

России не нужны переговоры. России нужна оперативная пауза для того, чтобы внести коррективы в свою военную стратегию. Россия не была подготовлена к войне, которую она получила на территории Украины. Россия считала, что она зайдет, - и за три, пять , семь дней все будут стоять на коленях. Поэтому сегодня Россия хочет модернизировать свою военную стратегию. Накопить дополнительные снаряды, ракеты. Деньги, которые они получают за энергоносители", - сказал Подоляк.

Он предупредил, что РФ не согласится за столом переговоров освободить оккупированные территории и использует перемирие, чтобы дискредитировать Украину в глазах союзников.

"Прекращение огня на время переговоров сменится контратакой Украины. Россия снова начнет обстреливать наши города, но параллельно с этим в Европе устами того же Шредера и еще десятков других людей начнет говорить: "Смотрите, мы ведь уже закончили войну, мы уже перестали обстреливать территорию. Украины, мы сели за стол переговоров и практически договорились о мире, а Украина снова пошла воевать. Зачем вам поддерживать агрессора?", - спрогнозировал Подоляк.

Он добавил, что таким образом, Россия начнет на Западе информационную кампанию другого типа.

"Она будет говорить, что агрессор - уже не Россия, а Украина, потому что Украина не хочет сидеть за столом переговоров. Зачем нам это все нужно?" – спросил Подоляк.

17 мая Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс о достижении мира между Украиной и Россией приостановлен .

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