В Офисе президента объяснили, почему Украина приняла формат "гибридного трибунала" по преступлениям РФ

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время международной конференции по спецтрибуналу в Киеве заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов пояснил, что украинская модель "не взлетела", поскольку несколько западных столиц, включая Вашингтон, опасаются, что их самих впоследствии накажут "по российской схеме".

"Доктрина международного права находится в заложниках в глобальной политике, в геополитике. И отдельные наши партнеры опасаются, что этот прецедент будет использован против них, потому что они также проводят военные кампании за рубежом. И об этом нужно честно говорить", – заявил он.

По словам Смирнова, Киев теперь уже не исключает возможность создания так называемого интернационализированного трибунала, на котором настаивают США, но при условии, что его основой не должна стать украинская судебная система.

"Это (гибридный трибунал на базе украинского законодательства. – ЕП) неприемлемая для Украины модель. Но создание интернационализированного трибунала не обязательно означает создание трибунала в украинской правовой системе", – пояснил замглавы ОП.

"Поэтому компромиссом может быть создание интернационализированного трибунала как части судебной системы другой страны, чья судебная система вызывает доверие", – заявил чиновник, добавив, что говорит это "как анонс".

По данным "Европейской правды", спецтрибунал по преступлению агрессии будет создан в Гааге и будет действовать по нидерландскому законодательству. Нидерландское правительство уже дало на это предварительное согласие.

Гаага удобна потому, что там действуют другие международные суды, а также будет действовать реестр преступлений РФ, где будут собраны доказательства масштабов агрессии; там имеют опыт проведения суда по международному преступлению – речь идет о деле MH17; а еще в нидерландском праве есть приемлемое определение преступления злости.

Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов считает, что формат создания специального трибунала за преступление российской агрессии против Украины может быть определен до конца года.

Что известно о создании спецтрибунала над РФ

Потребность в создании спецтрибунала возникла потому, что Международный уголовный суд в Украине владеет юрисдикцией только в отношении совершенных российскими террористами преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Агрессию России расследовать он не может – Украина не подписала в свое время Римский устав Международного уголовного суда, а РФ в 2016 году отозвала свою подпись. Возможности ООН по данному вопросу тоже ограничены. Именно поэтому возникла идея создать спецтрибунал, который получит юрисдикцию расследовать совершенное Россией преступление против мира, позволит преследовать в судебном порядке руководство РФ и не даст ему избежать ответственности.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ.

В июне Офис президента сообщил, что эту идею поддержали уже 38 стран .

13 июня Зеленский поручил наработать проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала за преступления РФ против Украины, а 1 июля ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала.

Четвертая рабочая встреча координационной группы по разработке модели создания трибунала состоялась 30 июня в Варшаве.

Парламентская ассамблея ОБСЕ 1 июля одобрила резолюцию украинской делегации по действиям ОБСЕ в условиях российской вооруженной агрессии. в которой поддержало создание спецтрибунала по привлечению россиян к ответственности за военные преступления в Украине.

3 июля в Гааге открыли международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что станет первым шагом к возможному трибуналу для руководства страны-агрессоры.

10 июля в офисе президента подчеркнули , что Украину не устраивает гибридный трибунал для России.