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Главная война с Россией В Офисе президента объяснили, почему Украина отказывается от прекращения огня с РФ

В Офисе президента объяснили, почему Украина отказывается от прекращения огня с РФ

18 сентября, 2022 воскресенье
15:35
война с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина отказывается от прекращения огня, чтобы Россия не устраивала новые "Бучи" и "Мариуполи"

Об этом подоляк заявил в эфире Freedom.

По его словам, предложение президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о немедленном прекращении огня между Украиной и РФ предполагает, что стороны остановятся на нынешних территориях, поэтому неприемлемо.

"Вчера прозвучала официальная позиция президента Мексики Лопеса Обрадора, зафиксировавшего российские позиции, что нужно немедленно прекратить огонь и начать переговоры. В таком случае Россия будет продолжать устраивать "Бучи" и "Мариуполи" на захваченных территориях. И таких неожиданных инициаторов довольно много", -  сказал Подоляк.

Он добавил, что Россия пытается продвигать ООН стратегию мелких переговоров и решения отдельных вопросов, ведущую к замораживанию конфликта.

"Если сейчас заморозить войну, то Украина получит ее новый виток с новой интенсивностью, когда Россия решит вопрос с переоснащением и пополнением резервов", - пояснил Подоляк.

  • 17 сентября стало известно, что Мексика предлагает план создания "Комитета по диалогу и миру" для немедленного прекращения боевых действий в Украине.

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Украина
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воєнні злочини Росії
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