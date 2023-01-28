В Офисе президента обвинили МОК в продвижении человеконенавистнической политики РФ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил МОК в продвижении человеконенавистнической политики РФ из-за намерения разрешить россиянам выступать на Олимпиаде-2024
Об этом Подоляк написал в twitter .
Таким образом он отреагировал на инициативу Международного олимпийского комитета разрешить россиянам и белорусам выступать на Олимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.
"МОК предлагает миру промоцию насилия, массовых убийств, разрушений. И поэтому настаивает, что российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях как безусловные "послы смерти"… Спорт не бывает вне политики – спорт продвигает ее. Следовательно, МОК продвигает человеконенавистническую политику РФ", – констатировал Подоляк.
- 27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью и пригласил президента МОК Томаса Баха в Бахмут.
- Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
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