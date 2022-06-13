В Офисе президента назвали задачу минимум и максимум в войне с Россией
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал задачей минимум для Украины в войне с Россией отвод оккупационных войск на позиции, которые они занимали 23 февраля
Об этом Подоляк заявил в интервью белорусскому изданию Зеркало.
По его словам, задачей максимум является выход в международно признанные границы Украины.
"Президент предложил программу минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После – может начаться мирный переговорный процесс, где мы обсудим все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация", - сказал Подоляк.
Он добавил, что если это не удастся сделать, то РФ продолжит находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и будет постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема", – отметил Подоляк.
- 21 мая Владимир Зеленский заявил, что выход на границы 23 февраля можно будет считать большой победой, но Украина будет стремиться вернуть все свои территории.
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