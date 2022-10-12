Об этом сообщает Офис президента .

"Наша победа возможна только в трех условиях: украинцы – мирные жители и военные – должны сохранять высокий моральный дух, как сейчас. Вооружение должно и дальше поступать, а российские элиты должны быть наказаны еще больше. И мы не должны слушать пророссийских пропагандистов, которые сейчас говорят о мирных предложениях. Россия пытается выиграть время", – сказал Подоляк в интервью Le Figaro .

Он добавил, что Украине сейчас нужно больше танков и реактивных систем залпового огня большой дальности.

"То, что у нас меньшая численность и меньше оружия, мы компенсируем своим стратегическим преимуществом и лучшей планировкой. Российские элитные солдаты уже мертвы. Российские новобранцы плохо подготовлены. Россия делает ставку только на артиллерию. Мы не ищем паритета с ней, а разблокируем поле ударом в спину. Сейчас нам нужно больше танков и реактивных систем залпового огня большой дальности. Это математика: каждое поступление оружия ускоряет наше отвоевание", - отметил Подоляк.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский после массированных обстрелов со стороны РФ обратился к лидерам G7 с просьбой предоставить современные системы ПВО и ПРО .

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