В Офисе президента назвали три предпосылки победы в войне с Россией
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для победы в войне с Россией необходимы высокий моральный дух мирных граждан и военных, больше оружия от партнеров и усиления санкций против РФ
Об этом сообщает Офис президента .
"Наша победа возможна только в трех условиях: украинцы – мирные жители и военные – должны сохранять высокий моральный дух, как сейчас. Вооружение должно и дальше поступать, а российские элиты должны быть наказаны еще больше. И мы не должны слушать пророссийских пропагандистов, которые сейчас говорят о мирных предложениях. Россия пытается выиграть время", – сказал Подоляк в интервью Le Figaro .
Он добавил, что Украине сейчас нужно больше танков и реактивных систем залпового огня большой дальности.
"То, что у нас меньшая численность и меньше оружия, мы компенсируем своим стратегическим преимуществом и лучшей планировкой. Российские элитные солдаты уже мертвы. Российские новобранцы плохо подготовлены. Россия делает ставку только на артиллерию. Мы не ищем паритета с ней, а разблокируем поле ударом в спину. Сейчас нам нужно больше танков и реактивных систем залпового огня большой дальности. Это математика: каждое поступление оружия ускоряет наше отвоевание", - отметил Подоляк.
- 11 октября президент Украины Владимир Зеленский после массированных обстрелов со стороны РФ обратился к лидерам G7 с просьбой предоставить современные системы ПВО и ПРО .
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