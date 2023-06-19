В Офисе президента назвали три предохранителя подрыва Запорожской АЭС Россией
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвали три предохранителя подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции: признание рисков, мониторинг МАГАТЭ и санкции на Росатом
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина Подоляк.
"Безусловно, у России сегодня нет военных инструментов влияния на развитие событий по линии фронта. У них есть только террористические инструменты, такие как подрыв ГЭС. И Россия использовала этот инструмент, пытаясь доказать миру: давайте вы перестанете помогать Украине. Но у вас сегодня есть это все признать, иначе мы будем использовать терроризм как таковой", – рассказал советник главы Офиса президента.
Подоляк отметил, что мир осознает, что Украина не согласится на такие предложения.
"У России есть, безусловно, такая опция, как ЗАЭС, и мы должны об этом постоянно говорить. Потому что экологическая катастрофа после подрыва Каховской ГЭС – это ничто по сравнению с экологической катастрофой панъевропейского уровня при попытке России взорвать ЗАЭС. Мы имеем сегодня осознать, что Россия – это страна-террорист, не спонсор терроризма, а страна-террорист, потому что она сама сознательно использует эти инструменты», – подчеркнул представитель ОП.
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Относительно предохранителей трагедии на временно оккупированной ЗАЭС Подоляк ответил: "Во-первых, признать, что есть риски, не делать вид, что рисков нет. Во-вторых, признать, что это риски, связанные с атомной отраслью. И в-третьих, есть план, предложенный Украиной: зона демилитаризации и обязательный вывод тяжелой техники россиян или просто россиян в полном объеме. Персонал исключительно украинский, хотите там поставить мониторинговую миссию МАГАТЭ – поставьте".
Также советник главы Офиса президента добавил, если Россия этого не принимает – тогда единственный достаточно строгий инструмент – санкции на Росатом.
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 14 июня не смог попасть на территорию ЗАЭС, поскольку Россия не давала гарантий безопасности.
- По состоянию на 16 июня уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается без изменений и составляет 16,67 м.
- 16 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские власти хотят взорвать Запорожскую АЭС, чтобы мир заставил Украину остановить войну.
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