Об этом рассказал в интервью РБК-Украина Подоляк.

"Безусловно, у России сегодня нет военных инструментов влияния на развитие событий по линии фронта. У них есть только террористические инструменты, такие как подрыв ГЭС. И Россия использовала этот инструмент, пытаясь доказать миру: давайте вы перестанете помогать Украине. Но у вас сегодня есть это все признать, иначе мы будем использовать терроризм как таковой", – рассказал советник главы Офиса президента.

Подоляк отметил, что мир осознает, что Украина не согласится на такие предложения.

"У России есть, безусловно, такая опция, как ЗАЭС, и мы должны об этом постоянно говорить. Потому что экологическая катастрофа после подрыва Каховской ГЭС – это ничто по сравнению с экологической катастрофой панъевропейского уровня при попытке России взорвать ЗАЭС. Мы имеем сегодня осознать, что Россия – это страна-террорист, не спонсор терроризма, а страна-террорист, потому что она сама сознательно использует эти инструменты», – подчеркнул представитель ОП.

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Относительно предохранителей трагедии на временно оккупированной ЗАЭС Подоляк ответил: "Во-первых, признать, что есть риски, не делать вид, что рисков нет. Во-вторых, признать, что это риски, связанные с атомной отраслью. И в-третьих, есть план, предложенный Украиной: зона демилитаризации и обязательный вывод тяжелой техники россиян или просто россиян в полном объеме. Персонал исключительно украинский, хотите там поставить мониторинговую миссию МАГАТЭ – поставьте".

Также советник главы Офиса президента добавил, если Россия этого не принимает – тогда единственный достаточно строгий инструмент – санкции на Росатом.