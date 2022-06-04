Об этом Подоляк заявил в интервью российскому изданию Медуза .

"Россия сейчас считает, что у них такая концентрация сил, что они могут где-то нас поджать и диктовать определенные условия. Как только ситуация изменится и Россия поймет, что они таких инструментов больше не имеют, будет запущен полноценный переговорный процесс. Это первое", - сказал он. Подоляк.

Также он назвал условиями возобновления переговоров, прекращения ракетных обстрелов украинских городов и отказа Кремля от шантажа.

"Второе, когда Россия перестанет максимально откровенно атаковать наши мирные города крылатыми ракетами. Они до сих пор это делают. Когда Россия перестанет это делать, понятно, что она готова к переговорному процессу. Третье - когда Россия перестанет надеяться, что они могут чего-то достичь с помощью прямого шантажа, вроде "давайте мы разблокируем поставки продовольствия на внешнем рынке, а вы снимите с нас санкции". То есть, когда Россия начнет адекватнее оценивать реальность. Это может произойти завтра. Здесь нет конкретного календарного плана", - отметил Подоляк.

В то же время он констатировал, что шансы на возобновление переговоров невелики.

"Но судя по публичным заявлениям различных субъектов Российской Федерации, мы понимаем, что ребята, мягко говоря, наоборот, очень глубоко погружаются в неадекватность. В принципе, это тоже стратегия. Потом в рамках международного трибунала ты можешь сказать, что был" в состоянии аффекта и не осознавал своих действий. Возможно, все эти субъекты избрали себе тактику выхода из-за психического несоответствия моменту", - предположил Подоляк.

29 марта украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле предложила России договор , предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.

20 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что кремль передал Украине свой проект договора между странами, который был наработан в результате двусторонних переговоров.

17 мая Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс о достижении мира между Украиной и Россией приостановлен .

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