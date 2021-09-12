В Офисе президента назвали ключевое условие встречи Зеленского с Путиным

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой", сообщает РБК-Украина .

По его словам, Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы поставить вопрос оккупированных территорий, но Россия не готова это обсуждать.

"Вы же слышали позицию российского президента - что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку дня этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украина? Потому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в пределах нейтральной территории ", - сказал Никифоров.

В то же время он отметил, что вопрос о встрече президентов РФ и Украины действительно рассматривается, однако все будет зависеть от решения Кремля.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты по этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России - согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять ", - отметил Никифоров.