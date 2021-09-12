В Офисе президента назвали ключевое условие встречи Зеленского с Путиным
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным возможна только при условии присутствия на ее повестке дня вопроса оккупированного Россией Крыма
Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой", сообщает РБК-Украина .
По его словам, Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы поставить вопрос оккупированных территорий, но Россия не готова это обсуждать.
"Вы же слышали позицию российского президента - что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку дня этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украина? Потому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в пределах нейтральной территории ", - сказал Никифоров.
В то же время он отметил, что вопрос о встрече президентов РФ и Украины действительно рассматривается, однако все будет зависеть от решения Кремля.
"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты по этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России - согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять ", - отметил Никифоров.
- Напомним, 11 сентября бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным будут полезными .
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