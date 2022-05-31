В Офисе президента назвали "галюцинациями" заявления российских чиновников о "захвате Польшей Западной Украины"
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал заявления секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Польша якобы начинает захватывать западную Украину, "классическими галлюцинациями"
Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
"Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится "захватить запад Украины". Классические галлюцинации росСМИ. Правда, безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру", - написал Подоляк.
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