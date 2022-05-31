Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится "захватить запад Украины". Классические галлюцинации росСМИ. Правда, безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру", - написал Подоляк.

Российские пропагандистские СМИ разгоняют фейк, что вирус обезьяньей оспы создан в "украинских биолабораториях".

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