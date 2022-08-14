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Главная война с Россией В Офисе президента назвали фактор, который может спровоцировать бунт в РФ

В Офисе президента назвали фактор, который может спровоцировать бунт в РФ

14 августа, 2022 воскресенье
13:35
война с Россией

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отмена цивилизованным миром виз для граждан РФ может стать первым шагом к бунту в России

Об этом Подоляк написал в twitter .

По его словам, только лишение возможности путешествовать по миру может заставить россиян осознать свою ответственность за войну, которую РФ развязала против Украины.

"Зачем нужны визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг к российскому бунту ", – убежден Подоляк.

  • 10 августа глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.
  • 12 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские убийцы и их сторонники не должны иметь возможности посещать Европу.

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Украина
Мариуполь
санкции против России
Буча
Шенгенская зона
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