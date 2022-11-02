В Офисе президента назвали 5 составляющих, необходимых для защиты критической инфраструктуры
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для стабилизации работы энергетики Украине нужно больше систем ПВО, физическая защита объектов, запчасти для трансформаторов, веерные отключения и закупка электроэнергии за границей
Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью 24 каналу .
По его словам, партнеры Украины понимают, что идет война против энергетики, и перечислил пять главных составляющих для защиты критической инфраструктуры.
"Первая – нам уже поставляют системы ПВО. Это очень важно, ведь обстрелы будут, есть еще определенное количество ракет и дронов. Но мы существенно ускорили переговоры, чтобы все-таки сделать легендарное "закрытое небо"", - сказал Подоляк.
Он отметил, что Украине также нужны запчасти для ремонта трансформаторов.
"Вторая – нам нужно передать дополнительные запасные части, чтобы можно было быстро ремонтировать трансформаторы. Это очень важно. Нашим ремонтным бригадам нужно на что-то опираться с точки зрения инструментов и дополнительных материалов", - пояснил Подоляк.
Также он отметил необходимость физической защиты критически важных объектов.
"Мы должны защитить любые сооружения, которые распределяют или генерируют электроэнергию. Сейчас этим активно занимаются люди, желающие обеспечить физическую защиту", - рассказал Подоляк.
Он добавил, что важной составляющей стабилизации ситуации есть также веерные отключения электроэнергии.
"Безусловно, сегодня у нас не стабилизированный график отключений, есть аварийные отключения, но это все мы как-то исправим со временем, и будем четко понимать, какова потребность в отключениях, чтобы не было пиковых часов", - заверил Подоляк.
Кроме того, он проинформировал, что Украина договаривается о поставках электроэнергии из-за границы.
"Мы ищем возможность закупить определенные объемы электроэнергии у наших партнеров, чтобы можно было перекрыть, если будет крайне тяжело. То есть государство сегодня работает над возможностью компенсировать все эти атаки, которые осуществляет Россия", - подытожил Подоляк.
- 18 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября Россия разрушила 30% украинских электростанций .
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