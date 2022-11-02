Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью 24 каналу .

По его словам, партнеры Украины понимают, что идет война против энергетики, и перечислил пять главных составляющих для защиты критической инфраструктуры.

"Первая – нам уже поставляют системы ПВО. Это очень важно, ведь обстрелы будут, есть еще определенное количество ракет и дронов. Но мы существенно ускорили переговоры, чтобы все-таки сделать легендарное "закрытое небо"", - сказал Подоляк.

Он отметил, что Украине также нужны запчасти для ремонта трансформаторов.

"Вторая – нам нужно передать дополнительные запасные части, чтобы можно было быстро ремонтировать трансформаторы. Это очень важно. Нашим ремонтным бригадам нужно на что-то опираться с точки зрения инструментов и дополнительных материалов", - пояснил Подоляк.

Также он отметил необходимость физической защиты критически важных объектов.

"Мы должны защитить любые сооружения, которые распределяют или генерируют электроэнергию. Сейчас этим активно занимаются люди, желающие обеспечить физическую защиту", - рассказал Подоляк.

Он добавил, что важной составляющей стабилизации ситуации есть также веерные отключения электроэнергии.

"Безусловно, сегодня у нас не стабилизированный график отключений, есть аварийные отключения, но это все мы как-то исправим со временем, и будем четко понимать, какова потребность в отключениях, чтобы не было пиковых часов", - заверил Подоляк.

Кроме того, он проинформировал, что Украина договаривается о поставках электроэнергии из-за границы.

"Мы ищем возможность закупить определенные объемы электроэнергии у наших партнеров, чтобы можно было перекрыть, если будет крайне тяжело. То есть государство сегодня работает над возможностью компенсировать все эти атаки, которые осуществляет Россия", - подытожил Подоляк.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября Россия разрушила 30% украинских электростанций .

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