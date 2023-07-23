Видео с последствиями ракетного удара РФ по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в центре Одессы распространил в Телеграмм глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В историческом центре, который находится под охраной ЮНЕСКО, есть разрушения. Это сознательные удары российских террористов, повторяющих практики ИГИЛ", - написал он.

Ермак добавил, какими именно шагами должно реагировать на очередной террор России мировое общество:

первый – предоставить Украине дальнобойные ракеты, которые уничтожат враждебные возможности по нанесению этих ударов;

второй – быстро поставлять дополнительные системы ПВО для защиты украинского неба, ведь сбивать типы ракет, которыми враг атакует Одессу, могут современные западные системы противовоздушной обороны, которые Украина получала в незначительном количестве;

третий - усилить экономические санкции и сделать невозможным работу российского ВПК;

четвертый – изолировать Россию на международном уровне, как странами Запада, так и государствами Глобального Юга;

пятый – поддержать демилитаризацию временно оккупированного Крыма.

Также на ночной обстрел Одессы, в результате которого уничтожен самый большой православный собор города, отреагировал советник ОП Михаил Подоляк.

"Обновлена террористическая тактика России: умышленные удары по историческим центрам городов Юга, демонстративное уничтожение Одессы, разрушение портовой инфраструктуры, масштабные попытки уничтожения гражданских…", - написал он.

По его словам, атакуя центр Одессы Россия хочет окончательно уничтожить "зерновое соглашение", закрыть для Украины любой выход в Черное море, перехватить глобальный информационный поток, чтобы мир меньше говорил о внутренних проблемах РФ, запугать терроризмом и заставить обсуждать "уступки" и реализовать свою ненависть к Украине.

Подоляк подчеркнул, что миру нужно выйти из политической прострации, ускорить поставки средств ПВО, защитить "зерновые коридоры" и портовую инфраструктуру и перестать считать, что есть какое-нибудь другое решение, кроме безусловного проигрыша РФ.

Что известно о ракетных обстрелах Одессы

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу по меньшей мере 5 видами ракет. По состоянию на утро в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что до сих пор продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работают все соответствующие службы.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили , что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятника архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Ночью 23 июля подразделения ПВО в Одесской области уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление".



Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.