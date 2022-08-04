В Офисе президента назвали 4 составляющие для успешных переговоров с Россией

Об этом в твиттер написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Чтобы говорить с РФ, нужно иметь верную переговорную позицию. Она содержит четыре простых составляющих:

Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику; ПВО/О, чтобы защитить города; Ударные беспилотники – лучшие охотники; Бронетехника для контрнаступлений.

Напомним, в Киевской области ВСУ создали комплексную систему огневого поражения, благодаря которой враг больше не пройдет в столицу

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