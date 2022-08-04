В Офисе президента назвали 4 составляющие для успешных переговоров с Россией
Для "правильной переговорной позиции" с РФ Украине нужны 4 составляющие и все они включают самое современное оружие
Об этом в твиттер написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Чтобы говорить с РФ, нужно иметь верную переговорную позицию. Она содержит четыре простых составляющих:
- Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику;
- ПВО/О, чтобы защитить города;
- Ударные беспилотники – лучшие охотники;
- Бронетехника для контрнаступлений.
- Напомним, в Киевской области ВСУ создали комплексную систему огневого поражения, благодаря которой враг больше не пройдет в столицу
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.73
- Актуальное
- Важное