Об этом написал в твиттере руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Очередной "Рамштайн". Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии украинского неба. Усиление системы ПВО Украины – это то, что нам нужно. Мы в постоянном диалоге с нашими союзниками. Именно современные системы ПВО для Украины были темой наших последних разговоров с Джейком Салливаном (Советник президента США по национальной безопасности, - ред.)", - написал Ермак.

Напомним, это первая встреча министров обороны после Мадридского саммита НАТО в июне 2022 года и первая встреча министров, к которой Финляндия и Швеция присоединятся как приглашенные.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил важность долгосрочной поддержки Украины в борьбе с агрессией России.

11 октября Столтенберг сообщил, что Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины. Генсекретарь НАТО отметил, что понимает необходимость Украины в большем количестве снарядов большей дальности.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли четыре дополнительных артиллерийских ракетных системы HIMARS, предоставленные США.

Ранее мы сообщали, что 12 октября в Брюсселе пройдет запланированная встреча в формате "Рамштайн". Это уже шестая встреча. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что главный вопрос, который сегодня будут обсуждаться во время встречи в формате "Рамштайн", - противовоздушная оборона Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином в Брюсселе, где в среду собирается встреча в формате "Рамштайн".