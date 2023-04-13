В Офисе омбудсмана получили десятки видео с казнями, вероятно, украинских военных солдат РФ, - Лубинец
Омбудсман Дмитрий Лубинец утвердил, что Офис получил десятки видео вероятных казней воинов ВСУ российскими оккупантами. В целом Россия могла совершить десятки тысяч подобных преступлений
Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в эфире "Свобода.Утро".
"Это только один из примеров, который мы показали, который опубликовала российская сторона. А ведь на самом деле их очень много, их тысячи, возможно, даже десятки тысяч. На самом деле я, как омбудсмен Украины, получал десятки подобных видео. Мы их не публикуем, понятно. Но все это накапливается. Мы открываем уголовные производства. Это делает Офис генерального прокурора", - отметил он.
- Напомним, вечером 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские оккупанты казнят мужчину, называя его украинским военным.
- Уполномоченный по правам человека заявил , что украинская разведка предварительно установила личность палача, который отрезал голову пленному военному ВСУ. Также известно, где именно произошла жестокая казнь.
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