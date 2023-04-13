Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в эфире "Свобода.Утро".

"Это только один из примеров, который мы показали, который опубликовала российская сторона. А ведь на самом деле их очень много, их тысячи, возможно, даже десятки тысяч. На самом деле я, как омбудсмен Украины, получал десятки подобных видео. Мы их не публикуем, понятно. Но все это накапливается. Мы открываем уголовные производства. Это делает Офис генерального прокурора", - отметил он.