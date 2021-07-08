В офисе Киевавтодора проводят обыск: КГГА называет это политическим давлением
Следственные действия проходят 8 июня в помещениях департамента транспортной инфраструктуры КГГА и коммунального предприятия Киевавтодор
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В КГГА сообщают, что обыски проходят на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда. При этом чиновники якобы предоставили детективам ГБР и работникам СБУ все документы, которые необходимы для полного расследования производства.
Служба безопасности факт проведения следственных действий подтвердила, однако пообещала предоставить информацию об обысках позже.
Как отметили в Департаменте транспортной инфраструктуры, обыски являются продолжением политического давления на власти столицы. Чиновники утверждают, что дело касается приобретения Киевавтодором машин для внесения жидких хлоридов. Закупки якобы проводились по процедуре публичных закупок.
В Департаменте транспортной инфраструктуры уверяют, что деятельность Департамента и подчиненных ему коммунальных предприятий прозрачная, поэтому объективная и беспристрастная проверка установит истину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное