В офисе Киевавтодора проводят обыск: КГГА называет это политическим давлением

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



В КГГА сообщают, что обыски проходят на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда. При этом чиновники якобы предоставили детективам ГБР и работникам СБУ все документы, которые необходимы для полного расследования производства.



Служба безопасности факт проведения следственных действий подтвердила, однако пообещала предоставить информацию об обысках позже.



Как отметили в Департаменте транспортной инфраструктуры, обыски являются продолжением политического давления на власти столицы. Чиновники утверждают, что дело касается приобретения Киевавтодором машин для внесения жидких хлоридов. Закупки якобы проводились по процедуре публичных закупок.

В Департаменте транспортной инфраструктуры уверяют, что деятельность Департамента и подчиненных ему коммунальных предприятий прозрачная, поэтому объективная и беспристрастная проверка установит истину.