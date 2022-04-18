В Офисе генпрокурора узнали, что операцией по захвату ЧАЭС руководил генерал-майор Росгвардии
Начальнику центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ сообщили о подозрении в непосредственном руководстве операцией по захвату Государственного специального предприятия "Чернобыльская АЭС"
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
По данным следствия, после оккупации станции подозреваемый взял под полный контроль работы ЧАЭС.
"Он заставил работников выполнять свои служебные обязанности круглосуточно, без перерывов и лишил их возможности свободно передвигаться по территории. Также был ограничен доступ к получению медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что подозреваемый отдавал приказы военнослужащим РФ обустраивать огневые позиции на территории станции и за ее пределами. В частности, в местах с повышенной опасностью, где даже нельзя передвигаться.
При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области генерал-майору РФ заочно уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и веденные агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.
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