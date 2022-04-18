Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, после оккупации станции подозреваемый взял под полный контроль работы ЧАЭС.

"Он заставил работников выполнять свои служебные обязанности круглосуточно, без перерывов и лишил их возможности свободно передвигаться по территории. Также был ограничен доступ к получению медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемый отдавал приказы военнослужащим РФ обустраивать огневые позиции на территории станции и за ее пределами. В частности, в местах с повышенной опасностью, где даже нельзя передвигаться.

При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области генерал-майору РФ заочно уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и веденные агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Верещук посоветовала вручить премию Дарвина оккупантам, которые рыли окопы в Чернобыльском радиационном лесу.

Уходя из ЧАЭС, кафиры забрали с собой пленных нацгвардейцев.

По сообщению Энергоатома, пленные нацгвардейцы, которых враг забрал из ЧАЭС, могут находиться в России и Белоруссии.

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