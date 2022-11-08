В офисах крупнейшего швейцарского банка UBS в Германии обыски из-за подсанкционного российского олигарха
В мюнхенском и франкфуртском офисах крупнейшего швейцарского банка UBS в Германии продолжаются обыски по делу путинского олигарха Усманова
Об этом сообщило издание Spiegel
В офисах крупнейшего швейцарского банка UBS (в частности, во Франкфурте-на-Майне и в Мюнхене) продолжаются обыски по делу подсанкционного российского олигарха Алишера Усманов. Их – по поручению прокуратуры Франкфурта-на-Майне – проводят сотрудники Федерального ведомства криминальной полиции Германии (BKA). Причина – сбор доказательств по делу об отмывании денег. Сотрудники банка ни в чем не обвиняются. Предыстория ситуации – расследование против мультимиллиардера Усманова по подозрению в отмывании денег, нарушении законодательства о внешней торговле и уклонении от уплаты налогов.
В сентябре немецкие следователи провели обыски на виллах Усманова на озере Тегернзее и изъяли документы. Позже – обыск на одной из крупнейших мегаяхт в мире Dilbar, принадлежащей Усманову (хотя сам он это отрицает). В ходе обысков на яхте следователи конфисковали 30 картин общей стоимостью (среди которых работа Марка Шагала), по предварительным оценкам, пять миллионов евро.
Алишер Усманов попал под санкции в феврале сразу после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Согласно информации SPIEGEL, близкий человек к Путину Алишер Усманов уклонился от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около 555 миллионов евро в период с 2014 по 2022 год. Власти считают предпринимателя налогоплательщиком в Германии, поскольку тот с 2014 года жил преимущественно в Тегернзее и имел там резиденцию.
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