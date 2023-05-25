В офис вице-канцлера Германии направили сверток с неизвестным веществом

Об этом пишет Die Zeit .

Отправитель письма был анонимным. Сотрудники офиса принесли пакет с порошком в полицейский участок.

Из-за подозрительного содержания полицейские вызвали пожарных и эвакуировали всех людей из здания. Операция закончилась спустя почти три часа. По данным полиции, никто не пострадал.

После экспертизы опасные химические и радиоактивные вещества были исключены, заявила представитель полиции. Вероятно, это мелкий песок. Однако пока неясно, содержит ли порошок биологические вещества. Расследование продолжается.