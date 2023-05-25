В офис вице-канцлера Германии направили сверток с неизвестным веществом
В офис федерального министра экономики, вице-канцлера Германии и одного из лидеров партии "Зеленых" Роберта Габека поступил пакет с белым порошком
Об этом пишет Die Zeit .
Отправитель письма был анонимным. Сотрудники офиса принесли пакет с порошком в полицейский участок.
Из-за подозрительного содержания полицейские вызвали пожарных и эвакуировали всех людей из здания. Операция закончилась спустя почти три часа. По данным полиции, никто не пострадал.
После экспертизы опасные химические и радиоактивные вещества были исключены, заявила представитель полиции. Вероятно, это мелкий песок. Однако пока неясно, содержит ли порошок биологические вещества. Расследование продолжается.
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