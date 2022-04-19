В одной из громад в Запорожской области провели псевдоголосование за присоединение к оккупационной администрации "ДНР", - глава Пологовской РГА
Жителей временно захваченной Розовской ОТГ в Запорожской области вынудили проголосовать за временное "присоединение" к российской оккупационной администрации "ДНР"
Об этом говорится в обращении главы Пологовской РГА Артура Крупского, опубликованном на Youtube Запорожской ОГА.
“2 марта 2022 года была оккупирована территория Розовской ОТГ. Оккупанты некоторое время проводили работу с местным населением, проводили так называемую перепись. Затем вывесили флаги "Л/ДНР", и был приезд одного из главарей террористической организации "ДНР". Сегодня у нас есть информация, что с местным населением была проведена работа со стороны оккупантов”, - заявил глава РГА.
По его информации, людей пригласили в местное здание культуры для участия в собрании.
"Там было озвучено о так называемом меморандуме или волеизъявлении людей за то, чтобы "провести выборы мэра, нового актива села", а затем обращение к так называемой ДНР о временном присоединении, пока не будет захвачено Запорожье", - добавил он.
Крупский назвал это голосование фейковым событием, которое является незаконным и не будет признанным.
Он отметил, что соответствующее заявление направлено в правоохранительные органы, все фамилии и имена коллаборантов известны.
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