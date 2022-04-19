В одной из громад в Запорожской области провели псевдоголосование за присоединение к оккупационной администрации "ДНР", - глава Пологовской РГА

Об этом говорится в обращении главы Пологовской РГА Артура Крупского, опубликованном на Youtube Запорожской ОГА.

“2 марта 2022 года была оккупирована территория Розовской ОТГ. Оккупанты некоторое время проводили работу с местным населением, проводили так называемую перепись. Затем вывесили флаги "Л/ДНР", и был приезд одного из главарей террористической организации "ДНР". Сегодня у нас есть информация, что с местным населением была проведена работа со стороны оккупантов”, - заявил глава РГА.

По его информации, людей пригласили в местное здание культуры для участия в собрании.

"Там было озвучено о так называемом меморандуме или волеизъявлении людей за то, чтобы "провести выборы мэра, нового актива села", а затем обращение к так называемой ДНР о временном присоединении, пока не будет захвачено Запорожье", - добавил он.



Крупский назвал это голосование фейковым событием, которое является незаконным и не будет признанным.

Он отметил, что соответствующее заявление направлено в правоохранительные органы, все фамилии и имена коллаборантов известны.