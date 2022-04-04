В одном перечне с Соросом: премьер Венгрии Орбан назвал Зеленского оппонентом

Об этом он заявил в обращении к своим поклонникам после вероятной победы его партии "Фидес" на парламентских выборах в Венгрии, передает УНИАН .



"Мы будем помнить эту победу до конца жизни, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми, международным левым крылом, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными СМИ, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько оппонентов (Орбан использовал слово "opponents", которое можно перевести и как "противники" - прим.) одновременно", - сказал Орбан.



Зеленский критикует венгерские власти за блокирование санкций против РФ из-за вторжения в Украину, позицию по "закрытию неба" и запрет транзита оружия для ВСУ через территорию Венгрии.

В Венгрии прошли парламентские выборы, согласно первым результатам , партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана набрала 60% голосов.