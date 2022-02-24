В одном из жилых домов Харьковщины в результате обстрела произошел пожар, погиб несовершеннолетний

Об этом сообщает пресс- служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области в Facebook.



"Идет ликвидация пожара в многоквартирном доме, возникший в результате вражеских обстрелов, есть потери гражданского населения

24 февраля в 08:23 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. №157. Она возникла в результате вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что к месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестница.

К моменту прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв.



"От взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жильцов", - уточнили в пресс-службе.



Известно, что в 09:50 состоялась локализация огня, продолжается его ликвидация.

Напомним, что в Донецкой области российские вооруженные формирования обстреляли окрестности Авдеевки и еще четырех поселков из минометов и артиллерии.

Российские военные обстреляли пограничный пункт в Херсонской области по ракетным системам залпового огня.

Госпогранслужба сообщила, что вертолет без опознавательных знаков произвел обстрел в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич".