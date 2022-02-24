В одном из жилых домов Харьковщины в результате обстрела произошел пожар, погиб несовершеннолетний
В Харьковской области в г. Чугуев произошли вражеские обстрелы, в результате взрыва в одном из домов погиб несовершеннолетний мальчик
Об этом сообщает пресс- служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области в Facebook.
"Идет ликвидация пожара в многоквартирном доме, возникший в результате вражеских обстрелов, есть потери гражданского населения
24 февраля в 08:23 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. №157. Она возникла в результате вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестница.
К моменту прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв.
"От взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жильцов", - уточнили в пресс-службе.
Известно, что в 09:50 состоялась локализация огня, продолжается его ликвидация.
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