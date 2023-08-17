Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим", - говорится в сообщении.

В населенном пункте Шевченковское Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию гражданского дома под полевой госпиталь.

В настоящее время на лечении там находятся более 30 раненых россиян.

Оккупанты нанесли 8 ракетных и 82 авиационных удара по Украине

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак разрушены портовая инфраструктура в Одесской области, жилые дома и другая гражданская инфраструктура Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепровской и Херсонской областей.

По уточненной информации, за прошедшие сутки украинская ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты Х-35/Х-59 и 16 вражеских БПЛА Shahed-136/131.

Ситуация по направлениям. За прошедшие сутки на фронте произошло 20 боевых столкновений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Красной Зари, Ветеринарного, Казачьей Лопани, Гатищого, Рогани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Блешня Черниговской области; Турья, Степок, Грабовское Сумской области и Волчанск, Волчанские Хутора, Охримовка, Потихоново, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Купянска, Петропавловки, Подолов, Табаевки, Песков-Радковских, Чернещины Харьковской области и Надежды Луганской области. Вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника припадали по около 20 населенным пунктам, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Выемка, Переездное, Раздолевка, Пазено Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Ивановки, Приволье, Миньковки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Андреевка, Белая Гора, Дилиевка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии врага украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы припадали по более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатного, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы припали по более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Омельник, Новоандреевка, Каменское, Плавное, Лукьяновское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка, Берегово, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны уничтожили 8 разведывательных дронов и поразили ЗРК врага

Отмечается, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу. Также украинские военные уничтожили 8 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

По данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитно-ракетный комплекс противника.