В одном из сел Сибири на войну забрали всех мужчин, - СМИ
В России, в селе Тюменив Кемеровской области мобилизовали всех мужчин
Об этом сообщило российское издание "Новая газета. Европа".
Издание сообщает, что по словам собеседника – было мобилизовано 59 человек.
"Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат", - сообщил он и добавил, что в соседних селах почти такая же ситуация.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.
- Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .
- 24 сентября один из лидеров российской оппозиции, политэмигрант Гарри Каспаров заявил , что российские военкоматы обязали набрать до 3 млн мобилизованных.
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