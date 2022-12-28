В одном из сел Мелитопольского района кадыровцы порезали почти весь металл: заборы и мобильные вышки
Во время ротаций российские оккупанты мародерят села на временно оккупированных районах, в частности в Запорожской области
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В пределах ротации и перегруппировки россияне меняют дислокацию своих подразделений. Во время ротаций оккупанты вывозят из сел все, что находят. Так в одном из сел Мелитопольского района кадыровцы порезали почти весь металл в селе. В частности, порезали заборы и вышки мобильного оператора", - рассказали в Центре.
Ограблению также подверглись жилье местных. В то же время оккупанты ввели запрет на перемещение между селами для жителей. Все для того, чтобы снизить утечку информации о размещении россиян.
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