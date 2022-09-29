В одном из районов оккупированного Мелитополя прогремел взрыв: горело авто местной коллаборантки Шапуровой
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в одном из жилых районов города раздался громкий взрыв
Об этом он написал в телеграмме .
По информации местных сил сопротивления, взорвался легковой автомобиль местной коллаборантки Елены Шапуровой. До 24 февраля она была известна своими коррупционными схемами в колледже. После полномасштабного вторжения Елена возглавила оккупационный департамент образования.
Отмечают, что Шапурова осталась жива, однако сильно испугалась.
Ранее Федоров сообщил о взрыве в Мелитополе.
"Громкий взрыв в жилом районе Мелитополя, возле промышленно-экономического колледжа", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, взорвался легковой автомобиль. Детали уточняют.
- 28 сентября во временно оккупированном Мелитополе раздались восемь взрывов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.83
Покупка 40.83Продажа 41.74
-
EUR
Покупка 39.03Продажа 40.19
- Актуальное
- Важное