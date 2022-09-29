Об этом он написал в телеграмме .

По информации местных сил сопротивления, взорвался легковой автомобиль местной коллаборантки Елены Шапуровой. До 24 февраля она была известна своими коррупционными схемами в колледже. После полномасштабного вторжения Елена возглавила оккупационный департамент образования.

Отмечают, что Шапурова осталась жива, однако сильно испугалась.

Ранее Федоров сообщил о взрыве в Мелитополе.

"Громкий взрыв в жилом районе Мелитополя, возле промышленно-экономического колледжа", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, взорвался легковой автомобиль. Детали уточняют.

28 сентября во временно оккупированном Мелитополе раздались восемь взрывов.