В одном из районов Киевщины в результате ракетной атаки россиян повреждены 10 домов
Из-за атаки оккупантов 15 ноября в одном из районов Киевской области повреждено 10 домов
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
"В то же время благодаря успешной работе сил ПВО пострадавших среди гражданского населения нет. Полицейские Киевщины продолжают фиксировать последствия ракетных ударов врага", - добавил Небитов.
Кроме того, оккупанты нанесли два ракетных удара по громаде еще одного района Киевской области. Повреждены здания. К счастью, пострадавших нет. Полицейские ограничили движение автотранспорта на трассах громады в связи с ракетными обстрелами.
Перед этим Небитов сообщил об обнаруженной воронке и обломках ракеты агрессоров рядом с одним из населенных пунктов Киевской области. Части смертельного оружия обнаружили на поле. Пострадавших в районе нет.
- Враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве , Львове, Ривном , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
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