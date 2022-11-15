Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"В то же время благодаря успешной работе сил ПВО пострадавших среди гражданского населения нет. Полицейские Киевщины продолжают фиксировать последствия ракетных ударов врага", - добавил Небитов.

Кроме того, оккупанты нанесли два ракетных удара по громаде еще одного района Киевской области. Повреждены здания. К счастью, пострадавших нет. Полицейские ограничили движение автотранспорта на трассах громады в связи с ракетными обстрелами.

Перед этим Небитов сообщил об обнаруженной воронке и обломках ракеты агрессоров рядом с одним из населенных пунктов Киевской области. Части смертельного оружия обнаружили на поле. Пострадавших в районе нет.

Враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве , Львове, Ривном , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

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