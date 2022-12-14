Об этом написал городской голова Киева Виталий Кличко в телеграме.

"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Детальнее - впоследствии", - отметил он.

Тревога в городе была объявлена в 05:55. Первые звуки взрывов жители услышали около 06:30.

Ранее о работе ПВО в Киевской области сообщал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Как известно, 23 ноября, во время массированной атаки РФ по Украине, оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

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