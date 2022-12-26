В одном из районов Херсона возникла угрожающая ситуация: у большинства жителей отсутствует электро- и теплоснабжение и вода
Из-за российских обстрелов в одном из районов Херсона назрела гуманитарная катастрофа: там отсутствует электро-, тепло- и водоснабжение, а в некоторых домах - и газ
Об этом сообщает Херсонский городской совет.
"В результате постоянных мощных обстрелов войсками РФ чрезвычайно угрожающая ситуация сложилась в Корабельном районе г. Херсона. Во многих домах отсутствует электро- и теплоснабжение, вода, в некоторых — газ. Особенно опасная ситуация с жизнеобеспечением наиболее уязвимой категории жителей — маломобильной группы населения", - говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что волонтеры, рискуя жизнью, доставили жителям района буржуйки и продукты питания. Вместе с тем чиновники призывают людей эвакуироваться.
- 23 декабря Россия обстреляла Херсон фосфорными боеприпасами. Фосфор вызывает тяжелые термические и химические ожоги, а при попадании внутрь может оказаться смертельным. Фосфорные боеприпасы запрещены Женевской конвенцией.
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