Об этом сообщает Херсонский городской совет.

"В результате постоянных мощных обстрелов войсками РФ чрезвычайно угрожающая ситуация сложилась в Корабельном районе г. Херсона. Во многих домах отсутствует электро- и теплоснабжение, вода, в некоторых — газ. Особенно опасная ситуация с жизнеобеспечением наиболее уязвимой категории жителей — маломобильной группы населения", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что волонтеры, рискуя жизнью, доставили жителям района буржуйки и продукты питания. Вместе с тем чиновники призывают людей эвакуироваться.

23 декабря Россия обстреляла Херсон фосфорными боеприпасами. Фосфор вызывает тяжелые термические и химические ожоги, а при попадании внутрь может оказаться смертельным. Фосфорные боеприпасы запрещены Женевской конвенцией.

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