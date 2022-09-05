В одном из оккупационных подразделений захватчики взбунтовались и отказались воевать, - ОК "Юг"
В российском оккупационном подразделении на юге Украины личный состав поднял бунт и отказался от дальнейшего участия в боевых действиях
Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".
"Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях. Одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды. Против бунтовщиков спецслужбами оккупационных войск приняты меры, они вывезены с позиций", - говорится в сообщении.
Кроме того, ОК "Юг" отмечает деморализованность и тех подразделений, которые продолжают боевые действия.
"Продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения по линии фронта. Первоочередное поражение осуществляется с целью нарушения системы управления войсками и логистического обеспечения врага. Противник продолжает сопротивляться, хотя в определенной части деморализован", - сообщает ОК "Юг".
- Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 сентября россияне за время полномасштабного вторжения потеряли 2049 танков, 236 самолетов, 206 вертолетов и около 49 500 своих военных убитыми .
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