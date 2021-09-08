В одном из общежитий Умани произошел пожар, есть пострадавшие
В результате пожара в общежитии Уманского национального университета садоводства пострадали шесть человек
Об этом сообщает полиция Черкасской области.
В одном из общежитий Умани произошел пожар.
Четверо несовершеннолетних отравились угарным газом. Их госпитализировали в Уманскую центральную больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.
Еще двое несовершеннолетних поранились стеклом, когда пытались выбраться на улицу через окно.
"Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый учет", - заявили в полиции.
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