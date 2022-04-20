В одном из храмов Неаполя изобразили икону "Киевской Мадонны"

Об этом в своих соцсетях сообщил пастор Павел Левушкан.

"Киевская Мадонна" из метро теперь в католическом храме в Неаполе", - говорится в сообщении.

Отметим, что иллюстрация на странице Соломенниковой появилась еще 5 марта. Референсом к ней стало реальное фото женщины, скрывавшейся с двухмесячным ребенком в метро от обстрела кафиров.

Женщину из фотографии тоже удалось найти. Ее зовут Татьяна Близняк, 25 февраля она вместе с мужем, ребенком и мопсом ушли в метро. По рассказу женщины, они должны были эвакуироваться 26 февраля, но не могли выйти из метро из-за упорных боев.

Наконец, им удалось выехать во Львов. Теперь вся семья в безопасности, а фото Татьяны Близняк стало одним из символов войны.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb