В одном из храмов Неаполя изобразили икону "Киевской Мадонны"
Женщину с младенцем в метро с картины украинской иллюстраторки Марины Соломениковой изобразили в итальянском костеле
Об этом в своих соцсетях сообщил пастор Павел Левушкан.
"Киевская Мадонна" из метро теперь в католическом храме в Неаполе", - говорится в сообщении.
Отметим, что иллюстрация на странице Соломенниковой появилась еще 5 марта. Референсом к ней стало реальное фото женщины, скрывавшейся с двухмесячным ребенком в метро от обстрела кафиров.
Женщину из фотографии тоже удалось найти. Ее зовут Татьяна Близняк, 25 февраля она вместе с мужем, ребенком и мопсом ушли в метро. По рассказу женщины, они должны были эвакуироваться 26 февраля, но не могли выйти из метро из-за упорных боев.
Наконец, им удалось выехать во Львов. Теперь вся семья в безопасности, а фото Татьяны Близняк стало одним из символов войны.
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