В одном из городов Украины рашисты убили мать, примотали к ней ее живого ребенка, а посредине заложили мину, - журналист Виктор Шлинчак

Об этом он написал у себя на фейсбуке в воскресенье, 1 мая 2022, передает Еспресо.TV .



Этот случай, по словам журналиста, ему привел министр обороны Резников.



"Я думал, что после ужасных историй из Бучи и Мариуполя меня уже трудно удивить дикарскими методами путинского войска. Но сегодня на встрече министр обороны Алексей Резников рассказал просто невероятно ужасную историю одного освобожденного города. Где рашисты убили молодую мать, а живого ребенка примотали к ней и прикрепили между ребенком и трупом мину. Когда разматывали, мина сдетонировала", - отметил Шлинчак.



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"Просто уроды, других слов не хватает… Как такое в принципе возможно в 21 веке?", - подчеркнул Виктор Шлинчак.

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