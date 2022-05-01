В одном из городов Украины рашисты убили мать, примотали к ней ее живого ребенка, а посредине заложили мину, - журналист Виктор Шлинчак
Украинский журналист, главный редактор информационно-аналитического сайта "Главком" Виктор Шлинчак рассказал ужасный случай одного из самых жутких зверств российских оккупантов
Об этом он написал у себя на фейсбуке в воскресенье, 1 мая 2022, передает Еспресо.TV .
Этот случай, по словам журналиста, ему привел министр обороны Резников.
"Я думал, что после ужасных историй из Бучи и Мариуполя меня уже трудно удивить дикарскими методами путинского войска. Но сегодня на встрече министр обороны Алексей Резников рассказал просто невероятно ужасную историю одного освобожденного города. Где рашисты убили молодую мать, а живого ребенка примотали к ней и прикрепили между ребенком и трупом мину. Когда разматывали, мина сдетонировала", - отметил Шлинчак.
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"Просто уроды, других слов не хватает… Как такое в принципе возможно в 21 веке?", - подчеркнул Виктор Шлинчак.
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