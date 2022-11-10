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В одном из городов РФ правоохранителям поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для "службы" на оккупированных территориях Украины, - Генштаб

10 ноября, 2022 четверг
07:58
война с Россией российские солдаты

В городе Тольятти Самарской области РФ приступили к поискам желающих "служить" на временно оккупированных территориях Украины. Ответственны за это российские органы внутренних дел

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

По имеющейся информации, в органы внутренних дел Российской Федерации в городе Тольятти Самарской области поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для службы на временно оккупированных территориях Украины.

Одновременно на химических предприятиях города проводится работа по дополнительному сбору средств для поддержки регионального подразделения.

"Это вызывает возмущение работников, у которых и без этого ежемесячно высчитываются средства в поддержку мобилизованных, участвующих в войне на территории Украины", – говорят в Генштабе.

  • 25 октября украинская разведка сообщила, что в ПИК Вагнера массово набирают узников российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C.
  • Также Генштаб ВСУ рассказывал, что представители частных военных компаний РФ вербуют на войну в Украину зеков из Брянска и Брянской области.
  • 8 ноября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что кафиры вербуют рабочих заводов строить укрепления на Херсонщине.

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Россия
оккупированные территории
Военные новости
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