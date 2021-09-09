В одном из энергетиков обнаружили ядовитое вещество: напиток изымают из магазинов Киева

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродспотребслужбы.

Система быстрого реагирования на пищевые продукты и корма (RASFF) обнаружила в напитке Hell Focus несанкционированную вещество - оксид этилена.

Оксид этилена (оксиран) является токсичным в жидком и в газообразном состоянии. Отравление веществом делится на две стадии: первая - чисто наркотическая, характеризующаяся местным раздражением, и вторая - непосредственно влияющая на клетки ткани. При вдыхании вещество может раздражать слизистые оболочки носа и вызвать кашель, покраснение глаз, а также одышку. Вследствие аллергической реакции на коже могут образовываться язвы, или же развиться дерматит.



Напитки экспортировала венгерская компания Hell Energy Magyaroszag Kft. Представитель компании в Киеве - ООО "Хэлл энерджи Дринкс". Служба предупредила операторов рынка о необходимости немедленного изъятия пищевого продукта из обращения.