В одном из домов Северодонецка пиротехники нашли неразорванную авиационную ракету, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



Пиротехники отрабатывали потенциально опасные адреса в Лисичанске и Северодонецке. В восьми домах Лисичанска взрывоопасных предметов либо нет, либо это остатки реактивных снарядов от "градов".



"В Северодонецке ситуация несколько иная. В одной из многострадальных многоэтажек в новых районах города найдены два артиллерийских снаряда 152 мм, один - 122 мм, а также неуправляемый реактивный снаряд С-8. Это следствие авиационной бомбардировки города", - заметил Сергей Гайда.



Он отметил, что все взрывоопасные предметы обезвредили и они не угрожают остающимся в квартирах и подвалах людям.

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