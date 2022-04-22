В одном из домов Северодонецка пиротехники нашли неразорванную авиационную ракету, - Гайдай
В жилом доме Северодонецка пиротехники ГСЧС обнаружили два неразорванных артиллерийских снаряда и один реактивный
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
Пиротехники отрабатывали потенциально опасные адреса в Лисичанске и Северодонецке. В восьми домах Лисичанска взрывоопасных предметов либо нет, либо это остатки реактивных снарядов от "градов".
"В Северодонецке ситуация несколько иная. В одной из многострадальных многоэтажек в новых районах города найдены два артиллерийских снаряда 152 мм, один - 122 мм, а также неуправляемый реактивный снаряд С-8. Это следствие авиационной бомбардировки города", - заметил Сергей Гайда.
Он отметил, что все взрывоопасные предметы обезвредили и они не угрожают остающимся в квартирах и подвалах людям.
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